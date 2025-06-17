Фінляндія посилює правила для електросамокатів

З 17 червня у Фінляндії почнуть діяти нові обмеження щодо використання електросамокатів та іншого легкого електротранспорту, повідомляє Yle.
Відтепер користуватися такими засобами пересування з максимальною швидкістю понад 15 км/год зможуть лише особи, яким виповнилося щонайменше 15 років. Заборона стосується як приватних, так і орендованих електросамокатів.
Основні зміни:
Якщо поліція зупинить підлітка віком до 15 років — штраф отримає його опікун. Розмір штрафу збільшено з 40 до 60 євро.
За керування в нетверезому стані (від 0,5 проміле або у разі виявлення наркотиків) — штраф 200 євро.
Нововведення покликані підвищити безпеку на дорогах, особливо влітку, коли зростає кількість ДТП за участю електросамокатів.