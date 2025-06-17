Фінляндія посилює правила для електросамокатів

17 июня 2025, 11:15

З 17 червня у Фінляндії почнуть діяти нові обмеження щодо використання електросамокатів та іншого легкого електротранспорту, повідомляє Yle.

Відтепер користуватися такими засобами пересування з максимальною швидкістю понад 15 км/год зможуть лише особи, яким виповнилося щонайменше 15 років. Заборона стосується як приватних, так і орендованих електросамокатів.Основні зміни:

Якщо поліція зупинить підлітка віком до 15 років — штраф отримає його опікун. Розмір штрафу збільшено з 40 до 60 євро.

За керування в нетверезому стані (від 0,5 проміле або у разі виявлення наркотиків) — штраф 200 євро.



Нововведення покликані підвищити безпеку на дорогах, особливо влітку, коли зростає кількість ДТП за участю електросамокатів.