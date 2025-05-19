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19 мая 2025, 13:15

Франція може обмежити доступ до соціальних мереж за віком

Франція, Іспанія та Греція збираються ввести обов’язкові вікові обмеження для користувачів соціальних мереж, передає Bloomberg.

Зараз міністри цифрових технологій цих країн координують свої дії напередодні зустрічі з колегами з інших країн ЄС 6 червня.

Нові правила можуть зобов’язати розробників пристроїв з доступом до Інтернету забезпечувати їх технологіями перевірки віку. Іспанія планує використовувати економічні заходи, щоб змусити технологічні компанії розробити ефективні вікові обмеження для підлітків.
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