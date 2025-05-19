Франція може обмежити доступ до соціальних мереж за віком

19 мая 2025, 13:15

Франція, Іспанія та Греція збираються ввести обов’язкові вікові обмеження для користувачів соціальних мереж, передає Bloomberg.

Зараз міністри цифрових технологій цих країн координують свої дії напередодні зустрічі з колегами з інших країн ЄС 6 червня.Нові правила можуть зобов’язати розробників пристроїв з доступом до Інтернету забезпечувати їх технологіями перевірки віку. Іспанія планує використовувати економічні заходи, щоб змусити технологічні компанії розробити ефективні вікові обмеження для підлітків.