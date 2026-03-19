Енергетична криза охоплює світ: країни вводять обмеження

19 марта 2026, 9:45

У Єгипті вже запроваджено графіки обмеження електроенергії та скорочено роботу бізнесу.

Подібні кроки вживаються і в інших регіонах світу. У Шрі-Ланці влада оголосила «енергетичні канікули» — середи стали неробочими днями для зменшення споживання палива. У Пакистані частину державних службовців переведено на дистанційну роботу, а школи тимчасово закриті.



У Таїланді уряд закликає громадян економити електроенергію, зокрема працювати з дому та обмежувати використання ліфтів у держустановах. Китай, як найбільший імпортер нафти, доручив нафтопереробним підприємствам призупинити експорт дизельного пального та бензину, щоб задовольнити внутрішні потреби. У М’янмі введено обмеження на використання пального для приватного транспорту. Тим часом Куба переживає масштабну енергетичну кризу з регулярними відключеннями електроенергії, що вже призвело до протестів.