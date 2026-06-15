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15 июня 2026, 14:15

Украина и МВФ договорились о выделении второго транша кредита на $690 млн

В заявлении Фонда сказано, что пока договоренность достигнута на уровне персонала. Ее еще должен утвердить совет директоров.

Программа МВФ в размере $8,1 млрд рассчитана на четыре года. Украина пока получила один транш в размере $1,5 млрд. Договоренность о втором была достигнута в рамках первого пересмотра программы. 

МВФ настаивает на совершенствовании налогового администрирования для мобилизации доходов, поскольку расходы на оборону остаются высокими. Одно из требований — налогообложение даже недорогих посылок, которые украинцы получают из-за рубежа. СМИ сообщали, что МВФ согласился отложить принятие этого законопроекта до июля. 


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