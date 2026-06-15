Турция выделит $10 млрд частных инвестиций на проекты внедрения ИИ

15 июня 2026, 15:15

«Турция прилагает интенсивные усилия для того, чтобы перенести накопленный опыт и возможности в оборонной промышленности в другие сферы, прежде всего в область ИИ. Мы мобилизуем не менее $10 млрд частных инвестиций для развития инфраструктуры центров обработки данных, облачных технологий и ИИ. Мы выделим на реализацию проектов в области ИИ не менее 2% средств наших государственных инвестиционных программ. К 2030 г. мы увеличим установленную мощность центров обработки данных в нашей стране как минимум до 1 ГВт», - заявил президент Турции на церемонии оглашения плана действий в сфере ИИ в Стамбуле.



По его словам, в Турции планируется подготовить 10.000 экспертов в области ИИ и порядка 100.000 специалистов по его применению.