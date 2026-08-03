Обсяг активів під управлінням Binance bStocks сягнув $500 млн

3 августа 2026, 0:34

Binance повідомила, що обсяг активів під управлінням bStocks, продукту токенізованих цінних паперів, перевищив $500 млн через сім тижнів після запуску.

Від 11 червня 2026 року кількість доступних тикерів зросла з п’яти до понад 46. Користувачі, які відповідають встановленим вимогам, отримали цілодобовий доступ до токенізованих цінних паперів, а також можливість миттєво й без комісії конвертувати bStock у відповідну базову акцію та навпаки.

Цей результат свідчить про зростання попиту на токенізований доступ до ринків. Дедалі більше користувачів знайомляться з традиційними фінансовими інструментами через Binance. Перші дані платформи показують, що bStocks переважно залучає аудиторію, яка вже активно працює з криптоактивами. Для багатьох користувачів токенізовані цінні папери стали першим досвідом інвестування у традиційні фінансові інструменти.

За даними Binance, 41,5% користувачів bStocks почали інвестувати у традиційні фінансові інструменти саме через токенізовані цінні папери на Binance. На покоління Z припадає 44% торгової активності у bStocks, що робить його найбільшою віковою групою серед користувачів продукту.

Висока активність зберігається і поза стандартними годинами роботи фондового ринку США. Після закриття американських бірж на bStocks припадає 58% обсягу торгів інструментами, пов’язаними з акціями, на Binance. Це свідчить про попит на цілодобовий доступ до ринку. Лише протягом останніх вихідних обсяг торгів bStocks становив $2 млрд.

У межах єдиної інвестиційної екосистеми Binance bStocks доступні поряд зі спотовою торгівлею, акціями та безстроковими ф’ючерсами. Сьогодні 58,5% власників bStocks також торгують безстроковими ф’ючерсами, звичайними акціями або використовують усі три інструменти. Це дає змогу керувати кількома інвестиційними стратегіями на одній платформі. Користувачі, які відповідають встановленим вимогам, також можуть миттєво й без комісії конвертувати bStock у відповідну базову акцію та навпаки.

Від моменту запуску Binance збільшила кількість доступних bStocks із п’яти до понад 46. До переліку входять компанії з технологічного сектору, напівпровідникової промисловості, фінансових послуг і чистої енергетики, а також біржові фонди. Серед останніх доданих інструментів — Apple, Amazon, Goldman Sachs, PayPal, Dell Technologies і біржовий фонд VanEck Semiconductor ETF.