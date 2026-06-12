Binance увійшла до першого списку Fortune Crypto 100

12 июня 2026, 17:23

Binance, провідна глобальна блокчейн-екосистема, що стоїть за найбільшою у світі криптовалютною біржею за обсягом торгів і кількістю зареєстрованих користувачів, повідомляє, що компанію включено до категорії CeFi першого в історії списку Fortune Crypto 100.

Список Fortune Crypto 100 був незалежно сформований редакційною командою Fortune Crypto та відзначає компанії, які мають визначальний вплив на розвиток екосистеми цифрових активів. Включення Binance до категорії CeFi відображає лідерство компанії на ринках цифрових активів, її відданість інноваціям і ринковій доброчесності, а також роль у просуванні широкого глобального впровадження криптовалют.

Майже за дев’ять років сталого розвитку Binance стала платформою вибору для понад 320 млн користувачів у всьому світі — від інвесторів-початківців до інституційних учасників — і однією з основ глобальних ринків цифрових активів. Binance є найбільшою у світі біржею цифрових активів за обсягом торгів і обслуговує користувачів у більш ніж 100 країнах. Лише у 2025 році платформа обробила $34 трлн торгового обсягу, що довело сукупний обсяг торгів за весь час до $145 трлн — масштабу, що не має аналогів в індустрії.

Binance також продовжує розширюватися за межі крипто у ширші класи активів у межах бачення зі створення фінансового суперапу. Ранній попит на нові можливості платформи вже є значним: пропозиція з торгівлі акціями перевищила $400 млн активів під управлінням (AUM) протягом першого тижня після запуску, а сукупний обсяг торгів pre-IPO безстроковими контрактами на SpaceX перевищив $2,1 млрд за 18 днів.

Визнання Fortune Crypto 100 відбулося після включення Ї Хе, співгенеральної директорки та співзасновниці Binance, до рейтингу Fortune «Найвпливовіші жінки в бізнесі» у травні 2026 року. Вона стала першою криптонативною керівницею в 29-річній історії рейтингу. Подвійне визнання від Fortune відображає як зростаючий вплив Binance, так і дедалі глибшу роль індустрії цифрових активів у глобальному бізнесі.

«Це визнання від Fortune відображає те, що ми будували протягом останніх дев’яти років: відкриту, доступну та надійну платформу, яка дає людям у всьому світі можливість брати участь у цифровій економіці», — сказав Річард Тенг, співгенеральний директор Binance. «Воно також підтверджує роль Binance не лише як найбільшої біржі за обсягом торгів, а і як однієї з визначальних сил, що сьогодні формують те, як світ взаємодіє з цифровими активами. Увійти до першого такого списку — важливо, але найважливішою для нас залишається довіра, яку понад 320 млн користувачів щодня покладають на Binance».

«Ми завжди вірили, що призначення крипто ширше, ніж самі лише ринки. Йдеться про створення інфраструктури, яка дає кожному — незалежно від місця народження чи рівня статків — більш рівний доступ до глобальної фінансової системи», — сказала Ї Хе, співгенеральна директорка та співзасновниця Binance. «Ця місія має будуватися на довірі. У CeFi довіра ґрунтується на сильному захисті користувачів, надійній безпеці та впевненості в тому, що активи користувачів забезпечені 1:1. Включення до цього списку поруч із розробниками та інституціями, які допомагають рухати індустрію вперед, — це те, чим може пишатися вся команда Binance».

Fortune Crypto 100 охоплює десять категорій — зокрема традиційні фінанси, децентралізовані фінанси, венчурний капітал, майнінг, стейблкоїни та торгівлю цифровими активами — і відзначає як криптонативні компанії, так і усталені фінансові інституції. Список був незалежно сформований редакційною командою Fortune Crypto з урахуванням опитування провідних криптопрофесіоналів, а також фінансового й технічного аналізу Inca Digital.