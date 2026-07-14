Обсяг торгів на Binance перевищив сукупний річний ВВП найбільших економік світу

14 июля 2026, 23:06

Binance, провідна блокчейн-екосистема, що стоїть за найбільшою у світі криптовалютною біржею за обсягом торгів, сьогодні відзначає дев’яту річницю.

Коли Binance почала роботу в липні 2017 року, криптовалютою у світі володіли менш ніж 6 млн людей. Сьогодні їхня кількість перевищує 741 млн. Це зростання більш ніж на 12 000% менш ніж за десять років. За той самий період кількість користувачів Binance зросла з нуля до 323 млн. Таким чином, платформою користуються близько 43% усіх власників криптовалют у світі.

Ця річниця припадає на період, коли цифрові активи стають частиною глобальної фінансової системи. Участь інституційних інвесторів досягла рекордного рівня. Біржові фонди (ETF) і трасти цифрових активів зараз володіють понад 12% усіх BTC в обігу. Регуляторні правила формуються у країнах G20, Європейському Союзі, на Близькому Сході та в Південно-Східній Азії. Межа між традиційними фінансами та криптоінфраструктурою поступово зникає.

Для Binance річниця підсумовує дев’ять років зростання і визначає наступну мету: стати провідним фінансовим суперзастосунком у світі та відкрити доступ до глобальних ринків для понад трьох мільярдів користувачів.

Дев’ять років у цифрах

● 323 млн зареєстрованих користувачів у світі. Лише в першому півріччі 2026 року їхня кількість зросла приблизно на 7%. Це близько 43% усіх власників криптовалют у світі.

● Понад $156 трлн сукупного обсягу торгів за весь час роботи платформи в усіх продуктах. Це на 7,8% більше порівняно зі $145 трлн наприкінці 2025 року. Показник перевищує сукупний річний ВВП США, Китаю, Японії, Німеччини та Великої Британії.

● Кількість інституційних користувачів у першому півріччі 2026 року зросла на 9%. Це свідчить про подальше формування зрілої бази інвесторів.

● Понад $80 млрд щомісячного обсягу торгів традиційними фінансовими інструментами з березня 2026 року.

● У першому півріччі 2026 року платформа додала на 11% більше криптоактивів і на 3% більше торгових пар, розширивши доступ користувачів до ринків.

Від криптобіржі до мультиактивної платформи

За останній рік Binance розширила лінійку продуктів, додавши традиційні фінансові інструменти, зокрема торгівлю акціями, ETF і безстроковими контрактами на акції компаній до їхнього виходу на біржу. Водночас користувачам і надалі доступні продукти з цифровими активами.

Ці інструменти працюють на блокчейн-інфраструктурі Binance. Вона дає змогу проводити розрахунки у стейблкоїнах, отримувати доступ до ринків цілодобово та працювати з різними класами активів на одній платформі.

Нові продукти швидко набрали обертів:

● Із березня 2026 року щомісячний обсяг торгів традиційними фінансовими продуктами на Binance перевищує $80 млрд.

● Пряма торгівля акціями, запущена в червні 2026 року, за перші 30 днів досягла $1 млрд активів під управлінням. Сукупний обсяг торгів перевищив $3 млрд.

● bStocks, токенізовані цінні папери США з повним забезпеченням у співвідношенні 1:1, доступні на Binance цілодобово. За два тижні після запуску обсяг активів під управлінням перевищив $100 млн.

● 47% обсягу торгів bStocks припадає на час, коли фондовий ринок США закритий. Це вказує на попит на цілодобовий доступ до ринків.

Binance розширює перелік класів активів, а її основний криптовалютний бізнес зберігає масштаб і стійкість, які визначають позиції компанії на ринку з першого року роботи:

● Сукупний обсяг торгів на Binance за весь час роботи досяг $156,4 трлн. У першому півріччі 2026 року він збільшився приблизно на $11,4 трлн, або на 7,8% порівняно з кінцем 2025 року.

● Кількість інституційних користувачів за цей період зросла на 9%. Професійні інвестори дедалі активніше працюють із цифровими активами.

● Зростання тривало попри складніші ринкові умови в першому півріччі 2026 року. Це вказує на довгостроковий характер участі користувачів, незалежний від короткострокових ринкових циклів.



Вихід на ринок традиційних фінансових продуктів відповідає баченню Binance щодо створення провідного фінансового суперзастосунку. Він має об’єднати торгівлю, платежі, заощадження та доступ до глобальних ринків на одній платформі.

Ціль Binance становить понад три мільярди користувачів у світі. Шлях до неї проходить через ринки, які традиційні фінансові установи історично обслуговували недостатньо. Інфраструктура на основі блокчейну дає змогу надавати фінансові послуги дешевше й у більшому масштабі, ніж традиційні системи.

За оцінками, у світі криптовалютою володіють 741 млн людей, тоді як кількість онлайн-брокерських рахунків становить приблизно 630 млн.

Криптоінфраструктура вже охоплює більше людей, ніж традиційні брокерські сервіси для торгівлі акціями, і ця різниця продовжує зростати.



Цьогоріч Binance відзначає річницю під гаслом «Built by You» («Створено вами»). Воно передає переконання компанії, що її розвиток протягом дев’яти років формували мільйони користувачів, які торгували, навчалися, створювали продукти та брали участь у житті платформи.

До річниці Binance запустила глобальну кампанію «Built by You», присвячену спільноті, яка допомогла сформувати платформу. Кампанія передбачає винагороди на загальну суму до $4,5 млн та інтерактивну подорож дев’ятьма знаковими місцями у «Binance City». Кожне з них пов’язане з окремою частиною екосистеми Binance.