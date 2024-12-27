Опитування Binance: що думають користувачі про криптовалютний ринок у 2025 році?

27 декабря 2024, 10:45

Binance, найбільша у світі криптовалютна біржа за обсягом торгів і кількістю користувачів, оприлюднила результати глобального опитування, проведеного серед користувачів Binance у 2024 році.

В опитуванні взяли участь 27 230 респонденти із шести континентів, дозволивши зазирнути у майбутнє криптовалютного ринку та зрозуміти очікування спільноти щодо ключових трендів 2025 року.

В опитуванні взяли участь 27 230 користувачів із шести континентів, які поділилися своїм баченням майбутнього криптовалютного ринку та ключових трендів 2025 року. Результати опитування не лише демонструють зростаючу динаміку криптоіндустрії, а й допомагають визначити напрями розвитку галузі.

Респонденти передбачають, що наступного року крипторинок стане більш зрілим і технологічно орієнтованим:



19,39% опитаних очікують посилення регулювання, що відображає зростання уваги до безпеки та відповідності.



16,1% прогнозують збільшення участі традиційних фінансових установ та інституційних інвесторів у криптопросторі.



16,51% вважають, що блокчейн-технології отримають ширше впровадження у реальних застосуваннях.



AI-токени: лідери зростання у 2025 році

Серед перспективних секторів користувачі відзначають AI-токени, які, за оцінками 23,89% респондентів, стануть головним драйвером ринку у 2025 році.



Інші сектори, що заслуговують на увагу:



Мем-коїни (19,09%) залишаються популярними завдяки високому рівню уваги до них.



DeFi-токени (12,37%) та токени першого рівня (12,28%) також отримали значну підтримку.



Зростання кількості нових учасників

У 2024 році криптопростір привабив рекордну кількість новачків:



45% респондентів приєдналися до ринку саме цього року.



З них 24,52% увійшли за останні шість місяців, а 20,60% — у першій половині року.



Попри недавній старт, активність нових користувачів залишається високою:



31,09% торгують щодня,



22,91% торгують щотижня.



Мотиви входження у криптопростір

Основними факторами, які приваблюють нових користувачів, стали:



Можливість швидкого зростання активів (22,4%).



Децентралізація та фінансова незалежність (18,78%).



Швидкість і зручність транзакцій (17,16%).



Популярні продукти Binance

Серед продуктів Binance найбільше користуються попитом:



Спотова торгівля (25,89%), яка залишається улюбленим інструментом для активних трейдерів.



Binance Earn (25,34%) допомагає користувачам збільшувати свої активи через різноманітні інвестиційні механізми.



Binance Convert (17,33%) спрощує обмін криптовалют без зайвих труднощів.



Результати опитування підтверджують, що криптопростір продовжує розвиватися, адаптуючи нові технології та приваблюючи користувачів із різними рівнями досвіду. Поєднання обережного підходу новачків із упевненістю досвідчених учасників створює стійку основу для зростання ринку у 2025 році.



Binance залишається на передовій підтримки своєї глобальної спільноти, забезпечуючи інструменти, знання та ресурси для впевненого руху в криптопросторі. Ми очікуємо, що 2025 рік стане роком нових можливостей, інновацій та прогресу в галузі блокчейну.