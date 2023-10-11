84% користувачів Binance впевнені, що криптовалюта необхідна для розвитку

11 октября 2023, 14:45

Binance, провідна світова блокчейн-екосистема та постачальник криптовалютної інфраструктури, сьогодні представляє результати опитування користувачів в Україні.

Згідно з опитуванням, більше 83.8% користувачів Binance впевнені, що криптовалюти необхідні для розвитку економіки України, а 42.9% вважають, що регулювання криптовалют призведе до позитивних змін.



Головною метою опитування стало незалежне та анонімне дослідження основних трендів, прогнозів та перспектив криптовалютної індустрії на думку користувачів криптовалютної біржі. Опитування було проведено у вересні 2023 року, в опитуванні прийняли участь 1,027 респондентів із України.

“Незважаючи на те, що 2022 рік став роком випробувань для всієї криптовалютної індустрії, важливо відзначити, що водночас він дав багато приводів для оптимізму. І це підтверджують результати опитування - більше 50% опитуваних придбали криптовалюту, вбачаючи в ній потужну інвестиційну перспективу, а 83.8% респондентів впевнені, що криптовалюта потрібна для розвитку економіки України”, - прокоментував результати генеральний менеджер Binance в Україні Кирило Хом’яков.Головне з опитування користувачів Binance:Основне ядро аудиторії становлять чоловіки (86,08%) віком від 18 до 45 років – 75%. Найбільш численною аудиторією опитаних є користувачі віком від 26 до 35 років – 35.93%;11.2% опитаних зайняті у малому та середньому бізнесі, на другому місці (10.9%) опитаних працюють в сфері інформаційних технологій, 10.7% склали працівники зі сфери торгівлі;Telegram став лідируючим джерелом інформації, з якого опитані користувачі отримують інформацію про криптовалюти (61.4%). Друге місце посідає YouTube – 22.8%, третє місце у Twitter – 5.9%;Найбільш важливими критеріями вибору платформи для криптоінвестицій респонденти відзначили безпеку та надійність (53.3%), зручний інтерфейс (15.6%) та низькі комісії (11.4%);Понад 55.7% опитаних вбачають серед причин купівлі криптовалюти інвестиційну перспективу. Також імпульсом до придбання стала війна в країні (14.4%) та нестабільність національної валюти (9.5%). 9.2% респонденти причиною покупки назвали відсутність довіри до традиційної фінансово-економічної системи;Tether (USDT) є домінуючим криптоактивом серед опитаних користувачів Binance в Україні. Частка володіння становить 22,91%. У трійку також входять Bitcoin (19,41%) і BNB (18,24%), четвертим за популярністю є Ethereum (ETH) (10,91%);42.94% опитаних респондентів вважають, що регулювання криптовалют призведе до позитивних змін в країні, протилежне вважають 39.92%;29.41% опитаних користувачів Binance прогнозують зростання першої криптовалюти. Вони вважають, що Bitcoin коштуватиме 30-40 тисяч доларів наступного року. 4.19% прогнозують зростання вартості біткоїна до більш ніж $100 тисяч;Понад 53.16% респондентів зберігають від 1% до 20% своїх фінансів у криптовалютах. 11.39% респондентів інвестували від 21% до 40% своїх заощаджень у криптовалюти. Лише 2,43% зберігають 100% своїх коштів у криптовалютах;Понад 43.04% респондентів зберігають свої криптовалюти, обираючи стратегію HODL. 22.6% респондентів використовують криптовалюти для торгівлі, а майже 8.99% виводять криптоактиви у фіатні гроші. Решта 22.52% використовують криптовалюти для пасивного доходу.