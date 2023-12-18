Майже половина користувачів Binance використовує крипту, щоб отримати дохід

18 декабря 2023, 13:15

Binance, провідна світова блокчейн-екосистема та постачальник криптовалютної інфраструктури оприлюднила найпопулярніші способи використання криптовалюти користувачами.



Згідно з опитуванням, у рамках глобальної кампанії "Криптовалюта краще з Binance", 45% користувачів використовують криптовалюту не лише як інвестицію, але й як спосіб заробітку додаткових коштів.



На основі вибірки з понад 1000 респондентів, виявилось, що багато хто бачить у криптовалюті засіб для заощадження (19%) та захисту від інфляції (9%). 36% респондентів вказали, що основною мотивацією для використання крипти є досягнення фінансової безпеки та незалежності.

Окрім фінансової незалежності, користувачі також зазначили, що криптовалюта допомагає їм економити на комісіях і часі при роботі з традиційними фінансовими системами. Більше третини поділилися тим, що високі комісії (19%) і повільний час транзакцій (14%) були найбільшими проблемами при роботі з традиційними фінансовими системами та послугами.Інші ключові результати дослідження:76% вважають, що криптовалюта може допомогти зменшити фінансову нерівність, пропонуючи більше прозорості та безпеки у фінансових операціях.23% користуються криптовалютою для доповнення свого основного доходу, а інші для заощаджень на майбутнє.36% використовують криптовалюту для щотижневих покупок, зокрема для онлайн-шопінгу, міжнародних операцій та покупок у фізичних магазинахБільшість (59%) користуються криптовалютою вже більше року, показуючи зростаючу впевненість і знання в цій сфері.36% використовують криптовалюту для накопичення коштів, цінуючи фінансову незалежність, яку вона пропонує.Користувачі відзначають зростання вартості їхніх інвестицій, доступ до ширшого спектру фінансових послуг та переваги швидших та дешевших міжнародних транзакцій. Це дослідження відкриває нові перспективи використання криптовалюти, яка вже не просто інвестиційний інструмент, але й важлива частина фінансового життя багатьох людей по всьому світу.На недавньому Binance Super MeetUp у Львові були представлені статистичні дані, що відкривають аспекти поведінки українських користувачів криптовалют. Майже половина (49%) користувачів Binance в Україні дотримуються стратегії "hold on for dear life" (HODL), що означає довгострокове збереження криптовалютних активів. Це свідчить про високий рівень довіри до майбутнього розвитку криптовалют та бачення їх як довгострокових інвестицій. Окрім цього, 23% користувачів активно торгують на криптовалютному ринку, а 22% - отримують пасивний додатковий дохід.Про опитуванняРезультати опитування базуються на загальній вибірці 1,172 осіб. Опитування проводилося з 15 листопада по 6 грудня 2023 року на платформі Binance Survey і було відкрите для користувачів, зареєстрованих в Азії та Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході, у Європі, Африці та Латинській Америці.