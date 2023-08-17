Криптовалюта в Другому Кварталі: Ринковий Звіт Binance Research

17 августа 2023, 12:15

Binance, провідна світова блокчейн-екосистема та постачальник криптовалютної інфраструктури, опублікувала щоквартальний ринковий звіт від Binance Research за Q2 2023, у якому досліджує кривтовалютний ринок.У першій половині 2023 року галузь зіткнулася з труднощами, але криптовалютний ринок продемонстрував стабільність та стійкість, завдяки чому капіталізація ринку завершила цей часовий проміжок на оптимістичній ноті. Капіталізація зросла на 30% у річному обчисленні, зачинившись на рівні 1,17трлн доларів на 30 червня. Домінування біткоїну завершило півріччя на найвищому рівні з квітня 2021 року, тоді як його кореляція з TradFi зараз перебуває на трирічному мінімумі. Розглянемо докладніше, що відбувалося в криптовалютній індустрії у другому кварталі 2023 року.В контексті цінової динаміки, Біткоїн показав вражаючі результати цього кварталу, тоді як Avalanche виділяється щоденними транзакціями та кількістю унікальних адрес.Цей квартал став випробуванням для DeFi. Показник Total Value Locked (TVL) впав на 11,2%, завершивши період лише з 44,2 млрд доларів США. Тим не менш, DeFi TVL в основному залишився вище попереднього мінімуму в грудні 2022 року.Продажі NFT впали на 23% у порівнянні з попереднім кварталом. Цінова ефективність також зазнала удару, впавши на 19% за індексом NFT-500.Порівняно з ажіотажем минулих років цього року інтерес користувачів до сфери ігор та метавсесвіту значно знизився. Незважаючи на це, ринкова капіталізація ігрових токенів зростає, а розробники, як і раніше, зацікавлені в їх розробці. В ігровому секторі на крипторинку лідирували BNB Chain, Ethereum та Polygon, що разом зайняли більше ніж дві третини ринку за загальною кількістю ігрових проектів.Обсяг ринку стейблкоїнів скоротився, що багато в чому пояснюється діями регуляторів. Незважаючи на невелике зниження на 7,0% з початку 2023 року сектор стейблкоїнів зберігає загальну ринкову капіталізацію на рівні $128,1 млрд. Централізовані стейблкоїни зберігають домінування, займаючи понад 90% всього ринку. Зокрема, токен USDT зміцнив свої позиції на ринку на тлі зниження ринкової капіталізації стейблкоїнів, насамперед за рахунок зниження ринкової частки конкурентів.У другому кварталі 2023 року події на крипторинку свідчили про рекордне зростання продуктивності серед найбільших монет, середнє зростання склало +34%.Очолюють ринкову капіталізацію в 2023 році добре відомі BTC, ETH і BNB — криптовалютні гіганти, що визначають основні тренди у світі криптовалют. BTC зазнав найбільшого приросту у 2 кварталі, через те що традиційні фінансові установи подавали заявку на відкриття спотового Bitcoin ETF. Більшість інших монет з великою капіталізацією загалом зберегли частку ринку протягом кварталу.За винятком ETH та XRP, які продемонстрували незначне зростання домінування на ринку, частка більшості інших популярних криптовалютів скоротилася. У поєднанні з тим фактом, що в першому півріччі 2023 загальна капіталізація криптовалютного ринку зросла, це може говорити про те, що інвестиції перемістилися з альткоїнів в BTC.Згідно з фінансовими показниками, Ethereum залишається провідною мережею першого рівня після Біткоіну, зі значним відривом випереджаючи інших за ринковою капіталізацією, обсягом торгів і прибутку, що генерується.Аналіз настроїв показав, що індекс страху та жадібності птрохи знизився, але залишається вище 50, демонструючи підвищену довіру з боку трейдерів.