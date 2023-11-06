Аналітичний звіт Binance за жовтень 2023: позитивні зміни на крипторинку

6 ноября 2023, 8:45

Binance — провідна світова блокчейн-екосистема та постачальник криптовалютної інфраструктури опублікувала щомісячний аналітичний звіт ринку криптовалют за жовтень 2023 року, у якому надає глибинний аналіз стану сектору.

За останній місяць спостерігалось значне зростання капіталізації крипторинку на 19%, що ставить жовтень на друге місце серед найбільших місячних злетів у поточному році. Позитивні зміни були викликані схваленням запровадження спотових біткойн-ETF, а також значним закриттям коротких позицій на тлі різких цінових коливань. Важливу роль у формуванні оптимістичного настрою відіграло рішення суду в США щодо справи Grayscale та попереднє затвердження спотового біткойн-ETF від Blackrock, що сприяло стрімкому підйому біткоїна до позначки в $35,000.



Кожна монета з ТОП-10 завершила жовтень з позитивною динамікою. Особливо виділились SOL і LINK, які продемонстрували місячне зростання на 78% та 45% відповідно. Solana, завдяки своїм потужним показникам, не тільки нівелювала збитки, спричинені банкрутством FTX, але й повернулася до рівнів цін листопада 2022 року. Це відновлення довіри підкріплюється значним зростанням двох основних протоколів стейкінгу Solana - Marinade Finance та Jito, при цьому Marinade зросла на 130%, а Jito - на 200% за місячний обсяг заблокованих активів (TVL). Тим часом, стрибок ціни LINK схоже, безпосередньо пов'язаний із корейськими біржами Bithump та Upbit, які спільно накопичили 945 тисяч LINK у період зростання ціни монети. Ці фактори, нарівні із нещодавньою заявою про запуск Staking 2.0, зробили вагомий внесок у лідируючі позиції LINK.

У той же час, крипторинок став свідком запуску основної мережі Scroll після двох років розробки, що знаменує початок нової ери для zkEVM екосистеми. Scroll, залучивши $26,6 млн. TVL і 43 тисячі користувачів, обіцяє стати потужним гравцем на ринку L2 рішень.



Uniswap Lab, що нещодавно ввела плату за інтерфейс, зібрала понад $647 тисяч, підкреслюючи свою стабільну позицію як провідна децентралізована біржа за обсягом торгівлі.



MakerDAO, у свою чергу, встановив нові рекорди доходів, які сягнули майже $200 млн. за рік. Стратегічне рішення інкорпорувати реальні активи в якості застави для DAI, збільшило їх річний дохід на 455% і нині складає дві третини від загального річного доходу протоколу, що свідчить про зростаючу значимість RWA для фінансової стійкості.