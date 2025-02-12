Мемкоїни, AI та DeFi: аналіз та тренди крипторинку на старті 2025 року

12 февраля 2025, 15:15

Binance Research, аналітичний підрозділ найбільшої у світі криптовалютної біржі за обсягом торгів і кількістю користувачів Binance, опублікував щомісячний огляд ринку криптовалют за січень 2025 року.



Капіталізація ринку сягнула $3,76 трлн, відновившись після грудневого спаду. Зростання підтримали очікування щодо національного крипторезерву та нових регуляцій стейблкоїнів.



Проте, кінець місяця відзначився падінням: крипторинок знизився на 2% слідом за фондовими індексами США, які просіли через стрімку популярність нової AI-моделі DeepSeek, що випередила ChatGPT за кількістю завантажень. Початок лютого демонструє підвищену волатильність на фоні можливого впровадження нових митних тарифів у США, що впливає на глобальні ринкові активи, зокрема криптовалюту.

Топ-10 монет за результатами січня

- Лідери зростання:



XRP (+47,8%) – рекордні обсяги торгів на децентралізованих біржах (DEX), що перевищили $400 млн на місяць та $17 млн на день. Активність трейдерів короткострокових позицій сприяла зростанню, тоді як довгострокові інвестори продовжують накопичувати актив.



SOL (+24,7%) – значне зростання торгівлі на DEX завдяки ажіотажу навколо мемкоїнів. Висока пропускна здатність і низькі комісії Solana залучили нових користувачів, посилюючи її позиції в DeFi.



Bitcoin (+11,7%) – зростання підтримали про-криптовалютні ініціативи адміністрації Дональда Трампа та можливі інвестиції в Bitcoin з боку Чеського національного банку.



LINK (+9,6%), ADA (+7,2%), DOGE (+2,2%) – LINK отримав імпульс завдяки запуску ініціативи Scale & Build, що сприяла інтеграції Chainlink у 16 блокчейн-екосистемах. ADA та DOGE продемонстрували помірне зростання на фоні загального оптимізму щодо крипторегулювання.



- Криптовалюти, що показали негативну динаміку:



BNB (-3,57%) та TRX (-6,26%) – зниження вартості пов’язане зі зміщенням ліквідності на більш спекулятивні активи, зокрема Solana та мемкоїни.



ETH (-8,2%) – втратив позиції через активне зростання Solana та перетікання ліквідності на альтернативні блокчейни.



AVAX (-9,3%) – зазнав тиску з боку коротких позицій, що сприяло ведмежому тренду.



Ключові події січня



Інавгурація Дональда Трампа та прокриптовалютних республіканців сприяла посиленню інтересу до цифрових активів. Відставка Гері Генслера, колишнього голови SEC, відкрила шлях для активного подання заявок на крипто-ETF — наразі їх зареєстровано 47, охоплюючи 16 різних категорій, включно з мемкоїнами. Втім, чіткий графік їхнього розгляду залишається невизначеним.



- Мемкоїн-бум та стрімке зростання токенів



Січень став рекордним за кількістю випущених токенів: понад 37 мільйонів нових активів, а до кінця року їхня кількість може перевищити 100 мільйонів. Однак такий вибуховий ріст сприяє спекуляціям та знижує середній термін утримання активів. Більшість нових токенів мають мінімальну капіталізацію, а топ-100 активів продовжують контролювати 98% загальної ринкової вартості.



- Solana обганяє Ethereum у децентралізованій торгівлі



DEX-обсяги Solana у січні перевищили аналогічні показники Ethereum на 200%, а співвідношення торгівлі Solana до Ethereum досягло рекордних 300%. Зростання Solana було підкріплене запуском мемкоїнів $TRUMP та $MELANIA, а також активним розвитком DeFi-проєктів Jito, Raydium, Meteora та Pump.fun.



- Ринок DeFAI просів на 10%



Попри загальне зростання DeFi, сектор DeFi+AI закінчив місяць зі зниженням на 10%. Водночас AI-токени залишаються домінантною силою, займаючи 44% у Kaito's Narrative Mindshare. Популярність відкритих AI-проєктів продовжує стимулювати інтерес інвесторів.



Перспективи ринку



Очікуване зростання інституційного інтересу до крипто-ETF у США може стати ключовим фактором для ринку у 2025 році.



Подальший розвиток мемкоїнів і платформи для їх запуску може змінити структуру ринку, знижуючи довгострокову утримуваність активів.



AI-токени залишаються в центрі уваги, відображаючи зростання глобального ринку ШІ та його інтеграцію у криптоекосистему.



Січень 2025 року продемонстрував стійкість крипторинку, незважаючи на макроекономічні виклики. Наступний місяць визначить, чи зможе криптовалюта зберегти імпульс, враховуючи можливі торговельні бар'єри у США та нові тренди на ринку цифрових активів.