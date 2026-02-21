Головні підсумки січня від Binance Research

21 февраля 2026, 15:17

Binance Research, аналітичний підрозділ найбільшої у світі криптовалютної біржі Binance, опублікував щомісячний огляд крипторинку за січень 2026 року.



У січні крипторинок продовжив зниження четвертий місяць поспіль на тлі макроневизначеності — дискусій щодо тарифів, шатдауну уряду США та очікувань щодо майбутнього голови ФРС — і увага інвесторів дедалі більше зміщується до найближчих макросигналів після тривалого періоду стриманої динаміки. Водночас довгостроковий спред прибутковостей США–Японії опустився нижче 1% (історично це збігалося з тиском на Bitcoin), а ринок альткоїнів структурно звузився / став більш “top-heavy”: частка активів поза топ-10 знизилася до ~7,1%. На фоні цих змін Ethereum зафіксував зростання ончейн-активності (щоденні транзакції — майже ~3 млн, активні адреси — понад 1 млн, стейблкоїни в мережі — близько $160 млрд), а сегмент криптокарток після зростання більш ніж у п’ять разів у 2025 році досяг $115 млн витрат у січні 2026-го, де Visa формує 84% обсягів.

Топ-10 криптовалют за підсумками січня (динаміка за місяць)



У порядку спадання за результативністю:

● TRX (+3,1%) — найкраща динаміка серед топ-10 на тлі розвитку екосистеми: інвестиції $8 млн у River та відновлена увага до стейблкоїн-інфраструктури Tron.

● BNB (+0,2%) — відносна стабільність; настрої підтримували подання Grayscale заявки на спотовий ETF попри змішані ринкові умови.

● BTC (−2,5%) — упродовж місяця ціна піднімалася до $98 тис., після чого відкотилася й знайшла підтримку в нижньому-середньому діапазоні $80 тис., завершивши період із помірним зниженням.

● XRP (−2,7%) — зниження на тлі відтоків із XRP-ETF 7 та 20 січня, що перервали серію понад 35 днів поспіль притоків.

● BCH (−3,5%) — зниження синхронно з ширшим ринком.

● ADA (−4,9%) — просіла разом із ширшим ринком у ризикових активах.

DOGE (−5,8%) — зниження на тлі запуску цього місяця третього спотового DOGE-ETF від 21Shares.

● SOL (−6,2%) — зниження; водночас притоки в SOL-ETF продовжували випереджати ETH.

● ETH (−6,2%) — зниження; вхідна черга валідаторів Ethereum залишалася значно більшою за вихідну, що сигналізує про стійкий попит на стейкінг.

● LINK (−8,6%) — найгірша динаміка в групі; Chainlink розширив Data Streams для активів TradFi, що допомагає закривати цінові розриви під час премаркет-годин для акцій США та ETF.

Ключові події січня



- Загальна капіталізація крипторинку знизилася на 1,0% м/м на тлі макрошоків і політичної невизначеності (тарифна тематика, шатдаун уряду США, очікувань щодо призначеного голови ФРС). Це четвертий місяць падіння поспіль — уперше з 2021 року.

- Низхідну динаміку значною мірою підтримали відтоки зі спотових ETF понад $1,5 млрд у середині–кінці січня, які перекрили притоки на початку місяця.

- Bitcoin залишався волатильним, тоді як сукупний обсяг торгів на крипторинку опустився до найнижчого рівня з жовтня 2024 року; паралельно зростали ціни на метали та підвищувалися прибутковості JGB, що відображало перехід інвесторів до активів із нижчим ризиком. ФРС на останньому засіданні залишила ставку без змін.

- Домінування BTC — 59,1% (без змін м/м), частка ETH знизилася до 11,8%, що свідчить про відсутність виразної ротації та збереження концентрації у великих активах за умов обмеженої ліквідності.

- Попри ринкову невизначеність, Strategy та Bitmine продовжили нарощувати позиції; Bitmine також застейкала близько 1% від загальної пропозиції Ethereum.

- Лютий може бути чутливим до коливань, зокрема через сезонний фактор періоду до/після Китайського Нового року; після чотирьох місяців зниження ринки очікують більш чітких сигналів щодо ключових макрофакторів.



У січні 2026 року DeFi TVL становив близько US$111,9 млрд (–0,35% MoM). Серед п’яти найбільших DeFi‑екосистем лише Solana та Bitcoin показали помірне зниження частки, тоді як інші зростали; сукупно топ‑5 утримували понад 80% TVL уже третій місяць поспіль. Капіталізація стейблкоїнів залишалася біля історичних максимумів — близько US$308 млрд із жовтня 2025 року, а незначне зниження TVL у DeFi, ймовірно, більше пов’язане із загальними ринковими умовами та здешевленням базових активів, ніж із суттєвими чистими відтоками. Найшвидше зростав сегмент RWA: його TVL піднявся на 14,4% MoM до US$19,5 млрд, зокрема завдяки інтеграції Ondo Finance у Solana (після запусків в Ethereum та BNB Chain), що дало 24/7 доступ до понад 200 токенізованих акцій і ETF; із 21 січня Ondo Finance перевищив US$2,5 млрд TVL (приблизно +18% за тиждень).



У січні 2026 року обсяг продажів на NFT‑ринку знизився ще на 2%, продовживши поступове зниження після падіння на 48% у період із жовтня до листопада 2025 року.

NFT на базі Ethereum показали зниження обсягу продажів на 11,58% MoM, тоді як три найбільші за ринковою капіталізацією колекції — CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club (BAYC) та Pudgy Penguins — зафіксували зростання продажів. Ця розбіжність свідчить про схильність капіталу концентруватися на проєктах із сильними спільнотами в періоди охолодження ринку. Помітною подією цього періоду став продаж Nike своєї NFT‑студії RTFKT анонімному покупцеві.

Натомість NFT на базі Bitcoin продемонстрували різке зростання обсягу продажів на 97,47% MoM, переважно завдяки відновленню активності BRC‑20. Це відбулося попри загальний низхідний тренд продажів NFT у топ‑5 блокчейнів.

Графіки місяця

Звуження різниці прибутковостей США–Японія: сигнал ризику для Bitcoin



У січні 2026 року ринки рухалися під впливом макроневизначеності: зростали прибутковості держоблігацій, долар США слабшав, а євро та єна зміцнювалися — зокрема через торговельні ризики в США, обережну реакцію ФРС на інфляцію та конкуренцію за капітал. На цьому тлі прибутковість 10-річних U.S. Treasuries наближалися до 4,19%, а індекс DXY знизився на 9,2% у 2025 році та ще на 3,1% у січні 2026-го. Важливий для глобальних потоків показник — спред прибутковостей США–Японія (US 10Y мінус JP 30Y) — різко звузився з 2,46% на піку 2025 року до 0,6% цього місяця; історично швидкі падіння цього спреду (2011/2014/2021) збігалися з тиском на BTC, оскільки згортання yen carry trade може зменшувати ліквідність в активах із високим рівнем ризику. Водночас чисті короткі позиції по єні нині нижчі, ніж у 2024 році, що може означати м’якший ефект, ніж під час епізоду ринкового стресу влітку 2024-го.



Частка капіталізації альткоїнів поза топ-10 опустилася до ~7,1%, що є продовженням спадного тренду з піка 2022 року та свідчить про вибірковіший ринок без стійкої ротації в середні й малі токени. Домінування BTC утримується поблизу ~60% на тлі притоків через спотові ETF, а значна пропозиція стейблкоїнів ($300B+) і зростання кількості нових токенів посилюють конкуренцію за ліквідність. Паралельно звузився пул “великих” альткоїнів: кількість проєктів із капіталізацією $1 млрд+ скоротилася з понад ~100 (2021) до приблизно ~50 нині, навіть за загальної капіталізації альткоїнів близько $1 трлн.



Після оновлення Fusaka (3 грудня) активність в Ethereum тимчасово прискорилася: 16 січня щоденні транзакції досягли піка майже 3 млн, а щоденні активні адреси перевищили 1 млн. Інфраструктурну роль мережі підкреслюють показники стейблкоїнів і токенізації: капіталізація стейблкоїнів в Ethereum з вересня 2025 року тримається біля ~$160 млрд, а обсяг транзакцій зі стейблкоїнами до кінця 2025 року сягнув $1 трлн; також понад 65% токенізованих реальних активів (RWA) припадає на Ethereum. Водночас ключове питання — чи вдасться утримати імпульс з огляду на перетікання активності в L2, зокрема Base, який цього місяця сформував майже 70% сукупної виручки L2, а станом на 22 січня його 7-денний обсяг DEX-торгів у певний момент перевищував показник Ethereum.



Сегмент криптокарток зростає: у грудні 2025 року місячні витрати досягли ~$116 млн, що більш ніж у 5 разів перевищує рівні початку 2025 року, а в першому місяці 2026 року EtherFi забезпечив близько ~$47 млн витрат і 49% частки за обсягом. У більшості проєктів використовується Visa (зокрема EtherFi, Cypher, Tria, Gnosis Pay), тоді як частина працює з Mastercard (Ready, MetaMask); Visa формує близько ~84% обсягів у цьому сегменті. Водночас масштаби залишаються невеликими порівняно з глобальними картковими мережами: криптокартки становлять близько ~0,005% від середніх річних обсягів Visa та Mastercard у 2025 році (~$1,39 трлн і ~$0,86 трлн відповідно), хоча модель із нижчими інфраструктурними витратами та меншою кількістю посередників може сприяти подальшому розвитку “гібридних” фіат-крипто сценаріїв.



Ключові галузеві події



— Digital Assets Forum 2026 (5–6 лютого)

— Cayman Crypto Week 2026 (9–13 лютого)

— Bitcoin Investor Week 2026 (9–13 лютого)

— Hong Kong Institutional Summit 2026 — SALT × Consensus (10–12 лютого)

— ETHDenver 2026 (17–21 лютого)

— NEARCON 2026, San Francisco (23–24 лютого)

Найбільші анлоки токенів (в USD-еквіваленті)



— RAIN — $373 млн (11% пропозиції), 11 лютого

— SUI — $77 млн (1,42%), 2 лютого

— ASTER — $50 млн (3,2%), 18 лютого

— PUMP — $31 млн (1,7%), 15 лютого

— RIVER — $25 млн (1,84%), 23 лютого

— APT — $17 млн (1,48%), 13 лютого

— ENA — $16 млн (1,18%), 3 лютого

— ARB — $15 млн (1,59%), 17 лютого

— SEI — $10 млн (1,44%), 16 лютого

— PENGU — $7 млн (1,12%), 18 лютого