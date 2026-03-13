Румыния и Украина подписали соглашение о совместном производстве дронов

13 марта 2026, 11:45

Президенты Украины и Румынии, Зеленский и Дан, подписали в Бухаресте ряд двусторонних документов.

Среди них договор о совместном производстве дронов. По словам румынского лидера, производство разместят на территории Румынии.

Кроме того, стороны договорились о сотрудничестве в энергетике и подписали декларацию о стратегическом партнерстве между странами. Также Киев и Бухарест договорились о строительстве двух интерконнекторов для обмена электроэнергией. Один из проектов планируют завершить уже к концу этого года, а второй - ориентировочно в течение 2-х лет.Также Зеленский в ходе совместной пресс-конференции сообщил, что часть ракет для Patriot уже получена в соответствии с договоренностями с «Рамштайном», но не все.