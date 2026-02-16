Зеленский посетил первое немецко-украинское производство ударных дронов

16 февраля 2026, 13:15

Президент Украины Зеленский посетил первое совместное предприятие Украины и Германии по производству ударных дронов для украинской армии.

Глава государства принял первый изготовленный дрон, осмотрел производственную линию и наблюдал его испытательный полет. «Это современная украинская технология, проверенная в бою и оснащенная искусственным интеллектом. Она будет наносить удары, проводить разведку и защищать наших воинов», - отметил Зеленский.По его словам, уже в этом году Украина получит 10.000 дронов, произведенных на новом заводе. Президент подчеркнул, что Украина давно работала над открытием линий совместного производства в Европе, и нынешняя линия в Германии стала первой такой инициативой.