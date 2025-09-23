Зеленский: Россия использует оружие с тысячами иностранных компонентов

Президент Украины Зеленский заявил, что только за последнюю неделю украинские силы отразили более 1.500 ударных дронов, свыше 1280 управляемых авиационных бомб и ок. 50 ракет, выпущенных российской армией. По его словам, в этих видах вооружения украинские специалисты обнаружили более 132.000 иностранных компонентов.
Как отметил Зеленский, комплектующие поставляются из США, стран Европы, Китая, Японии и других государств, несмотря на действующие санкции и экспортные ограничения. Эти детали используются в дронах-камикадзе, крылатых ракетах и высокоточных боеприпасах, применяемых для массированных атак по украинской инфраструктуре.
Президент призвал партнеров усилить контроль за экспортом чувствительных технологий и закрыть схемы обхода санкций, которые позволяют России получать критически важные компоненты для производства оружия.
