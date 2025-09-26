26 сентября 2025, 11:15

Украина планирует открыть экспорт оружия до конца года — Зеленский

Об этом президент Украины сказал на встрече с представителями ведущих американских компаний в Нью-Йорке. Он отметил, что сегодня у Украины "сильное производство дронов" и более 300 технологических компаний.



"Думаю, в этом году мы откроем экспорт наших новых технологий только для тех стран, на которые можем рассчитывать, то есть не для врагов и не для тех, кто имеет с ними тесные связи", — сказал Владимир Зеленский.



Он сообщил, что для этого Украина создаст экспортные платформы в США, Европе, на Ближнем Востоке и, вероятно, в Африке. Президент уточнил, что Украина уже получила соответствующее предложение от одной из африканских стран.



Экспорт оружия Украина ограничила из-за нападения рф. На прошлой неделе Зеленский сказал, что Украина хочет открыть "управляемый экспорт" некоторых видов оружия, чтобы компенсировать дефицит в финансировании нужных ей систем вооружений.

