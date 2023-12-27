Германия в этом году одобрила экспорт оружия на €11,7 млрд

27 декабря 2023, 13:28

Как сообщает Tagesschau, более трети разрешенного экспорта — €4,15 млрд — было направлено в Украину.

Почти 90% экспорта пришлось на страны ЕС и НАТО, Украину и государства, к которым применяется такой же или схожий со странами НАТО режим контроля за экспортом оружия — Японию, Австралию и Южную Корею.



Правительство Германии также разрешило экспорт оружия и другой военной техники немецкого производства на сумму €1,76 млрд для третьих стран, таких как Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.