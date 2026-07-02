Берлин добивается расширения производства американского оружия в Германии

2 июля 2026, 9:45

Германия оказывает давление на США, чтобы расширить производство американского оружия на своей территории для восполнения потребностей европейских союзников Вашингтона по НАТО.

Об этом сообщает газета Financial Times, со ссылкой на источники. Отмечается, что Берлин форсирует переговоры «о концепциях совместного производства» вооружений в ФРГ в преддверии саммита альянса 7-8 июля в Анкаре.

Согласно газете, двусторонние дискуссии касаются самого широкого спектра оружия - «всего», что поспособствовало бы укреплению странами своих оборонных возможностей. Речь идет, в частности, о производстве зенитных управляемых ракет Patriot и крылатых ракет Tomahawk.По утверждению немецких чиновников, крупная промышленная база Германии, включая автомобильный сектор, испытывающий жесткую конкуренцию со стороны Китая, предлагает «взаимовыгодное решение» проблем для Европы и США. По их мнению, выпуск критически важного американского оружия в крупнейшей экономике ЕС помог бы Вашингтону решить проблемы с производственными мощностями, усугубленные войной против Ирана.«Это также помогло бы ФРГ и другим европейским странам быстрее получать оружие в их стремлении перевооружиться в ответ на конфликт в Украине», - отмечает издание. Кроме того, они хотят использовать свой оборонно-промышленный потенциал для стабилизации непростых отношений с Вашингтоном, отмечается в публикации.