Bosch просуває автоматизоване водіння рівня Level 3 у Китаї

25 июля 2026, 9:30

Китай залишається рушієм зростання глобального автомобільного ринку – і Bosch Mobility є технологічним партнером номер один у цій країні.

Більше половини продажів Bosch Mobility було здійснено з китайськими виробниками автомобілів, що підкреслює видатні позиції компанії на цьому ринку інновацій.



Bosch активно зростає у Китаї в сегментах електричних силових агрегатів, автомобільних комп'ютерів, нових гальмівних систем, напівпровідникових технологій та систем активної допомоги водію (ADAS) для автоматизованого водіння. Минулого року близько двох третин нових легкових автомобілів, проданих у країні, були обладнані системою допомоги водію рівня Level 2.

Один із прикладів — функція автоматизованого аварійного керування «Autonomous Emergency Steering». Разом з китайським автовиробником Bosch підготував цю функцію до серійного виробництва всього за шість місяців. Вона поєднує допомогу при водінні та управління динамікою автомобіля таким чином, що суттєво підвищує безпеку. Якщо при раптовій появі перешкоди — транспортного засобу, що виїхав на зустрічну смугу, або несподіваного пішохода — гальмівного шляху вже недостатньо, «Autonomous Emergency Steering» втручається для запобігання зіткненню. Система Vehicle Motion Management від Bosch координує гальма, рульове управління та силовий агрегат настільки швидко і точно, що автомобіль маневрує без втрати стабільності — навіть у зимових дорожніх умовах.Ринок Китаю прагне до вищих рівнів автоматизації. Попит на функції водіння рівня Level 3 з боку автовиробників зростає. Водночас Китай працює над завершенням відповідного законодавства для приватних транспортних засобів.

З березня 2026 року Bosch Mobility отримав ліцензію на тестування автомобілів з функціями водіння рівня Level 3 в реальних умовах в Усі, Китай. Компанія спирається на вдосконалену версію системного рішення ADAS, яке здобуло ряд перемог у випробуваннях на Chery Exeed ES. Система дозволяє автомобілю гальмувати, кермувати та прискорюватися автономно, однак водій зобов'язаний уважно стежити за дорожньою ситуацією — це вимога рівня Level 2. На рівні Level 3 відповідальність у певних сценаріях використання переходить до автомобіля, що дозволяє водію прибрати руки з керма і відвести погляд від дороги.

Система Bosch їде зі швидкістю до 120 км/год, працює в умовах видимості до 300 метрів і автоматично перестроюється між смугами. На швидкісних трасах і міських магістралях у Китаї водії зможуть відпочити та відволіктися від процесу керування.

Bosch має експертизу в усіх ключових сферах автомобіля: силові агрегати, рульові системи, гальма, автомобільні датчики, високопродуктивні комп'ютери, бортова електроніка, програмне забезпечення та ШІ. Компанія надає виробникам як апаратне забезпечення — зокрема потужний радар сьомого покоління, — так і алгоритми, що дозволяє їм користуватися перевагами глобальної присутності, ефектом масштабу та високим рівнем надійності.



By-wire системи для гальмування та рульового управління є ключовою технологією для програмно-визначених автомобілів. Для гальмування за принципом brake-by-wire Bosch пропонує рішення, що складається з двох незалежних гальмівних пристроїв: новорозробленого гальмівного актуатора та традиційної системи ESP. Bosch вже уклав договори про постачання з п'ятьма виробниками і планує вийти на серійне виробництво для легкових автомобілів приватного використання в середині 2026 року. Система також буде інтегрована в кілька платформ роботаксі, для яких виробництво очікується з 2027 року.

Для рульового керування за принципом steer-by-wire Bosch вже здобув підтримку кількох китайських виробників і цього року виводить систему у серійне виробництво на різних платформах. Під час зимових випробувань у Швеції автовиробники особисто оцінили безпосередню реакцію, швидкий відгук і чутливий зворотний зв'язок нової кермової системи Bosch.

Bosch вже виробив понад 25 мільйонів компонентів для електрифікованого водіння. У 2026 році компанія поставить понад 7 мільйонів компонентів і систем для електричних і гібридних транспортних засобів по всьому світу і обслуговує понад 30 автовиробників на китайському ринку.

Інженери Bosch зменшили втрати ефективності електродвигунів до 30% завдяки суттєвій оптимізації електричних листів, котушок і системи охолодження. Для малих і компактних електромобілів алюмінієві котушки статора є більш доцільними, ніж мідні — це знижує вартість і вагу. Для спортивних автомобілів Bosch може підвищити питому потужність електродвигуна на 50% (до 16 кВт/кг).

У 2025 році Bosch представив е-вісь із застосуванням магнієвого сплаву, що зменшує вагу корпусу приблизно на одну п'яту. Компанія пропонує різні модульні системні рішення, зокрема е-вісь «6 в 1», яка об'єднує електродвигун, трансмісію, інвертор, бортовий зарядний пристрій, DC/DC-перетворювач і блок розподілу потужності. Цього року е-вісь виходить у серійне виробництво для китайських замовників.