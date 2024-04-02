Bosch і Microsoft разом вивчають генеративний ШІ на дорогах

2 апреля 2024, 12:15

Bosch прагне використовувати генеративний штучний інтелект для подальшого покращення автоматизованого водіння. В партнерстві з Microsoft компанія вивчає можливості співпраці та використання генеративного штучного інтелекту.



Очікується, що генеративний штучний інтелект дозволить транспортним засобам оцінювати ситуації та відповідним чином на них реагувати, забезпечуючи ще більшу безпеку учасників дорожнього руху. Поліпшена безпека на дорогах є тим, чого бажають 60% респондентів Bosch Tech Compass 2024, всесвітнього репрезентативного опитування Bosch з питань технологій та штучного інтелекту.





Обидві компанії очікують, що їхня співпраця виведе продуктивність функцій автоматичного керування на новий рівень, підвищуючи зручність використання автомобіля та забезпечуючи поліпшену безпеку для всіх учасників дорожнього руху. Для досягнення цієї мети неоціненне значення матимуть такі аспекти, як всебічне розуміння компанією Bosch роботи транспортних засобів, функціонування штучного інтелекту в автомобільній галузі, доступ до даних датчиків транспортних засобів, аби «годувати» ними генеративний ШІ.



Сьогодні, коли справа доходить до навчання систем автономного водіння, штучний інтелект швидко стикається зі своїми обмеженнями. Наявні системи допомоги водієві можуть виявляти людей, тварин, об'єкти та транспортні засоби, а вже найближчим часом генеративний ШІ зможе допомогти визначати, чи може ситуація призвести до аварії. Генеративний ШІ використовує величезні обсяги даних для навчання систем автономного водіння, що дозволяє робити якісніші висновки. Наприклад, він може визначити, чи об'єкт на дорозі попереду є пластиковим пакетом або пошкодженою деталлю автомобіля. Цю інформацію можна використовувати або для прямого зв'язку з водієм (наприклад, надсилання попередження), або для ініціювання відповідних маневрів, таких як гальмування і включення аварійної світлової сигналізації.



Bosch і Microsoft вже працюють над розробкою універсальної програмної платформи для безперешкодного підключення автомобілів до хмари. Компанії сподіваються на подальшу співпрацю, щоб визначити нові можливості для впровадження передових технологій штучного інтелекту в індустрію безпілотних транспортних засобів.





«Генеративний ШІ є поштовхом до інновацій. Він може трансформувати промисловість приблизно так само, як винахід комп’ютера», — каже Таня Рюкерт, членкиня правління Bosch і директорка із цифровізації. Нове дослідження Bosch Tech Compass 2024 також це демонструє: 64% респондентів вважають, що штучний інтелект є технологією, яка має найбільше значення для майбутнього. Для порівняння, всього рік тому такої ж думки був лише 41% опитаних.



Генеративний штучний інтелект вже використовується Bosch у багатьох сферах, від виробництва до повсякденної офісної роботи. Крім Microsoft, компанія працює з кількома партнерами, такими як AWS, Google й Aleph Alpha. Bosch Ventures, венчурний підрозділ групи Bosch, минулого року інвестував у стартап Aleph Alpha, який займається штучним інтелектом. «Bosch і Aleph Alpha хочуть вчитися один в одного, отримувати вигоду з ноу-хау один одного і разом працювати над широкими варіантами використання ШІ», — додає Рюкерт.



Це партнерство вже приносить свої перші плоди у Північній Америці: у співпраці з Aleph Alpha компанія Bosch представляє рішення розпізнавання мовлення на основі штучного інтелекту від імені виробника автомобілів преміумкласу. У цьому рішенні чат-бот приймає дзвінки до служби екстреної допомоги та відповідає на них за допомогою обробки мовлення, розпізнаючи діалекти, акценти та настрій. Виклик від водія приймається безпосередньо, що зменшує час очікування до мінімуму. До 40% запитів можуть оброблятися та вирішуватися автоматично; у складніших випадках бот передає всю необхідну інформацію агенту сервісного центру, який негайно береться до справи.





Експерти зі штучного інтелекту Bosch працюють над більш як 120 різними проєктами. До них належать створення програмного коду або потужних чат-ботів і голосових ботів для підтримки роботи технічних фахівців або взаємодії зі споживачами.



Серед цікавих рішень — AskBosch, власна пошукова система із використанням штучного інтелекту, запущена наприкінці 2023 року. Вона пропонує швидший доступ за допомогою природного мовлення до широкого спектра джерел даних — наприклад, розкиданих по інтранету. На додаток до даних ззовні, AskBosch також охоплює внутрішні джерела даних, тому співробітники Bosch можуть шукати специфічну для компанії інформацію.



Генеративний ШІ також забезпечує більшу швидкість виробництва. Так, наприклад, на двох заводах Bosch у Німеччині генеративний штучний інтелект створює синтетичні зображення для розробки та масштабування інтелектуальних рішень для оптичного контролю та оптимізації наявних моделей ШІ. Bosch очікує, що це скоротить час на планування, запуск і розгортання програм штучного інтелекту з нинішніх 6-12 місяців до кількох тижнів. Після успіху пілотного проєкту цю послугу зі створення синтетичних даних буде запропоновано всім підприємствам Bosch.



Оскільки штучний інтелект застосовується дедалі ширше, професійний розвиток стає важливішим. У цьому переконані 58% респондентів дослідження Bosch Tech Compass. Ця думка особливо поширена у США — 63%, тоді як у Німеччині її поділяють 54% респондентів, у Китаї — 52%.



У 2019 році Bosch запустила програму навчання, метою якої було надати 30 000 учасникам можливість більше дізнатися про штучний інтелект. На сьогодні у програмі взяли участь близько 28 000 осіб. Як і етичний кодекс Bosch, що встановлює етичні принципи поводження зі штучним інтелектом, ця програма була доповнена матеріалами про генеративний штучний інтелект.