"Штучний інтелект" визнано словом року 2023 року в Польщі

8 января 2024, 9:15

Варшавський університет 13-й раз провів конкурс, і результати були оголошені. Журі вирішило, що слово "штучний інтелект" заслуговує на звання слова року 2023 року.

На другому місці виявилося "вибори", а третє місце зайняло слово "інфляція". У інтернет-голосуванні перемогу здобула фраза "вибори", за нею слідувало "штучний інтелект" на другому місці, а "інфляція" зайняла третє.Зазначимо, що в 2022 році словом року за вибором інтернет-користувачів і журі стало "війна", у 2021 році – "вакцинація", а у 2020 році – "коронавірус".