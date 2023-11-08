Штучний інтелект допоможе знайти роботу в Польщі

8 ноября 2023, 9:15

LinkedIn запроваджує новий інструмент, який використовуватиме штучний інтелект для допомоги кандидатам у пошуку роботи.

Чат-бот буде допомагати профілювати кандидатів та консультувати щодо того, на які пропозиції варто подати заявку.Опція буде доступна для оголошень про роботу, де користувач зможе отримати відповіді на запитання, як найкраще підготуватися до співбесіди або чи відповідають його компетенції посадовій інструкції.Нововведення буде доступно лише для користувачів преміум-пакету LinkedIn, який коштує 99 злотих на місяць.