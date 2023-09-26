Google запускає оновлений курс “Основи AI”

Google продовжує робити штучний інтелект доступним для всіх. Ми раді повідомити про перезапуск безкоштовного онлайн-курсу “Основи AI”, який реалізовано за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту, національного проєкту із розвитку підприємництва Дія.Бізнес та Projector Institute.
У травні-червні цього року курс “Основи AI” переглянули 57 тисяч українців. Тому Google зібрав основну практичну інформацію з цього курсу, доповнив її та розмістив на платформі, аби ще більше людей, які чули про штучний інтелект, але ще активно ним не користуються, могли здобути ці навички. Оновлений курс “Основи AI” складається з 36 коротких практичних відео тривалістю в середньому 5 хвилин. У відео пояснюється, як використовувати штучний інтелект для роботи, бізнесу та повсякденного життя, навіть без навичок програмування. Реєстрація вже відкрита за посиланням.
Після навчання на курсі учасники зрозуміють:
Для яких задач можна використовувати штучний інтелект;
Які ризики треба враховувати при роботі із AI та на яких принципах побудоване відповідальне використання цієї технології;
Як будувати стратегії трансформації бізнесу з AI та команду, що їх впровадить;
Як застосовувати готові AI-рішення в різних сферах – від маркетингу до управління закладами громадського харчування – навіть без знань у галузі кодування.
В усіх слухачів курсу “Основи AI” буде можливість отримати сертифікат про завершення курсу від Projector Institute за підтримки Google. Детальніше про умови отримання сертифікату за посиланням.
Курс можна проходити у власному темпі, оскільки відео розміщені на платформі і доступні для перегляду у будь-який час доби. Крім того, на платформі є зручні додаткові матеріали, які містять основну інформацію з відео та самостійні завдання, щоб знання, отримані під час курсу, можна було одразу перетворити на дії.
Реєстрація на оновлений курс “Основи AI” відкрита з 25 вересня 2023 року за посиланням.
Google також пропонує інші корисні ресурси для навчання, які можуть стати у пригоді в навчанні, роботі й особистому житті. Щоб ознайомитися з цими ресурсами, відвідайте освітній хаб Google Знання.
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