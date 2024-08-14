У Польщі встановили правила для ШІ

14 августа 2024, 14:15

З 1 серпня 2024 року в ЄС почав діяти Закон про штучний інтелект. Він націлений на те, щоб розробка ШІ відповідала європейським цінностям та не загрожувала правам громадя.

Це перший у світі закон, що регулює розробку та використання ШІ з акцентом на безпеку та прозорістьЗакон застосовується у всіх країнах ЄС без додаткових національних заходів та встановлює обов'язки для постачальників та користувачів ШІ залежно від ступеня ризикуСистеми ШІ класифікуються за чотирма рівнями ризику, включаючи заборонені в ЄС неприйнятні системи