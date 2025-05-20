Google навчатиме українських посадовців працювати з ШІ

20 мая 2025, 14:15

Google запускає серію тренінгів “Штучний інтелект для державного сектору”, щоб допомогти держслужбовцям ефективно використовувати ШІ, працювати продуктивніше, приймати обґрунтовані рішення та забезпечувати безпеку даних.





У час, коли Україна активно працює над цифровою трансформацією держави та економічним відновленням, розвиток ШІ-грамотності державних службовців є важливим кроком до більш стійкої та ефективної державної системи. Технології можуть допомогти у розподілі ресурсів, автоматизації рутинних задач та формуванні сервісної моделі державного управління.



Перша хвиля тренінгів стартує для Міністерства економіки України, Міністерства цифрової трансформації України та CDTO Campus. Участь у тренінгах зможуть взяти всі — від керівництва міністерств і відомств до аналітиків, проєктних менеджерів, секретарів і фахівців з ІТ. Навчання проходитиме онлайн, у форматі інтерактивних сесій з додатковими матеріалами та можливістю поставити питання експертам.



Під час тренінгів учасники дізнаються:



• як безпечно і відповідально використовувати ШІ в роботі;

• приклади застосування ШІ в публічному секторі;

• як за допомогою ШІ підвищити продуктивність;

• як формулювати запити до ШІ для отримання якісних результатів.



Матеріали тренінгів розроблені експертами Google спільно з зовнішніми фахівцями, щоб забезпечити практичність, зрозумілість та актуальність контенту. Програма адаптується під потреби кожної установи — від двох до трьох онлайн-занять з урахуванням специфіки роботи учасників.