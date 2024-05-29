29 мая 2024, 14:15

Власник AliExpress припинив відправлення будь-яких замовлень в РФ

Китайська компанія Alibaba, якій належить відомий маркетплейс, запровадила нові обмеження для російських клієнтів – припинила доставку до РФ і припинила приймати оплату в російських рублях.

