У Варшаві раптово закрився один із найстаріших McDonald's

12 сентября 2024, 11:45

Ресторан McDonald's за адресою Ostrobramska 71 у Варшаві – один із найстаріших у місті – несподівано припинив свою роботу 9 вересня після майже 30 років обслуговування.

Цей заклад був відомий своїм унікальним дизайном, стилізованим під американський бар 50-х років із ретро-декором, включаючи фотографії Елвіса Преслі та неонові вивіски.Закриття торкнулося не лише McDonald's, а й сусідньої заправки Shell, яка також припинила свою роботу. Обидві будівлі буде знесено, а на їхньому місці планується будівництво салонів автомобілів преміум-класу.