У столиці, біля магазину Le Petit Trou за адресою Koszykowa 5, з’явилася унікальна телефонна будка для любителів романтики. Вона працює з 11 до 19 годин.
Щоб насолодитися віршами, потрібно натиснути одну з кнопок від 1 до 9. Під кожною кнопкою ховається окреме творіння.
10 января 2024, 9:15
У Варшаві з'явилась телефонна будка для романтиків
У столиці, біля магазину Le Petit Trou за адресою Koszykowa 5, з’явилася унікальна телефонна будка для любителів романтики. Вона працює з 11 до 19 годин.
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