У Варшаві з'явилась телефонна будка для романтиків

10 января 2024, 9:15

У столиці, біля магазину Le Petit Trou за адресою Koszykowa 5, з’явилася унікальна телефонна будка для любителів романтики. Вона працює з 11 до 19 годин.



Щоб насолодитися віршами, потрібно натиснути одну з кнопок від 1 до 9. Під кожною кнопкою ховається окреме творіння.