З'явилася інформація про модернізацію БПЛА-камікадзе "Шахед-136"

22 апреля 2024, 14:45

Так, у документах з'явилася інформація про впровадження в безпілотник можливості керування через радіоканал, а також отримання даних телеметрії у реальному часі.



Блок, судячи з заяви розробників, може передавати HD відео на відстань до 220 км (із застосуванням ретранслятора, затримка буде 60 мс), використовувати ППРЧ, а також має захист від засобів РЕБ.

Тим самим, ворог зможе ще швидше виявляти позиційні райони ППО і в реальному часі вражати їх, а також оперативно працювати з ПВД і техніці, що швидко рухається.