2500 стипендій для отримання Професійних сертифікатів Google від INCO

10 ноября 2023, 13:15

Google.org у межах гранту, наданого організації INCO, пропонує 2500 додаткових стипендій для отримання Професійних сертифікатів від Google, включно із грантовим фінансуванням для повної підтримки українців, які втратили роботу або ризикують її втратити.

Програма не вимагає релевантного досвіду та дозволяє учасникам менш ніж за шість місяців підготуватися до затребуваних професій у галузях, що швидко розвиваються.



Навчання доступне онлайн та охоплює такі напрями, як Цифровий маркетинг і електронна комерція та ІТ-підтримка – українською мовою, а також Кібербезпека, Аналітика даних, Керування проєктами та UX-дизайн, які доступні англійською мовою. Щоб отримати стипендію, необхідно зареєструватися тут.

Щоб підтримати українців, на життя й роботу яких вплинула війна, організація INCO отримала грантове фінансування на 500 000 доларів США від Google.org. Завдяки цьому гранту 2500 українців зможуть отримати також комплексну підтримку після отримання стипендії на безкоштовний доступ до Професійних сертифікатів від Google на Coursera. Комплексна підтримка включатиме соціально-психологічну та професійну підтримку перед працевлаштуванням. Цей грант дозволить INCO через свою програму Work in Tech у співпраці з Prometheus відкрити українцям можливість здобути навички та знання для довгострокової стабільної зайнятості.Відібрані учасники програми отримають:Стипендію, яка надає безкоштовний доступ до будь-якого Професійного сертифіката від Google на CourseraМожливість навчання онлайн у зручний час та у власному темпіСучасні практичні навичкиМожливість отримати комплексну підтримку від Prometheus, яка може включати наставництво від місцевих експертів, кар’єрні чи психологічні консультації тощо.Професійний сертифікат від Google, щоб посилити резюме, після успішного завершення курсуЯк зареєструватися в програмі:Заповніть форму заявки на сайті PrometheusКількість місць обмежена до 2500 осібПодати заявку можуть українці, які знаходяться зараз як в Україні, так і закордономЗавдяки попередньому гранту Google.org у розмірі 5000 стипендій із комплексною підтримкою українці змогли отримати нові професії, знайшли нову роботу, покращили самосприйняття та тепер бачать можливості стати успішними в Україні. Ось відгуки деяких учасників:Перебуваючи в декретній відпустці, Ольга зробила паузу, щоб поміркувати про свій шлях, зважуючи вибір між роботою в бібліотеці та своїм педагогічним досвідом. У розпал щоденних перебоїв в роботі інтернету Ольга адаптувалася, виконуючи кілька завдань, та почала використовувати вебінари та практичні поради для отримання необхідної інформації. У світі, де технології є нестримною силою, Ольга знайшла розраду в усвідомленні того, що сила навчання знаходиться в її руках.Незважаючи на безробіття та постійні російські обстріли Андрій знайшов проблиск надії у царині маркетингу. За підтримки менторів і своєї сили духу він долав випробування, використовуючи моменти відпочинку та самопізнання, щоб подолати сумніви. Незважаючи на те, що пошуки роботи тривають, Андрій отримав базу в області цифрового маркетингу, що відкриває можливості для роботи в агенціях, області електронної комерції та інших проєктах.Серед особистих проблем, таких як переїзд, стрес на новій роботі та хвороба матері, Марина знайшла непохитну підтримку від менторів, які стали викладачами. Акцент курсу на новітніх технологіях і розробці програм підкреслив важливість роботи маркетологів. Поради Марини іншим учасникам віддзеркалюють її власний шлях — важливість послідовного прогресу завдяки маленькими крокам, встановлення особистих меж і захисту власної думки.