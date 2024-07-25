Для отримання послуг, зазначеної категорії громадян, необхідно здійснити верифікацію через офіційний додаток Міністерства оборони України "Резерв+" за допомогою QR-коду.
Підтвердження наявності дійсних військово-облікових документів є обов'язковим.
25 июля 2024, 13:45
Закордонні філії ДП "Документ" відновили роботу для чоловіків
Для отримання послуг, зазначеної категорії громадян, необхідно здійснити верифікацію через офіційний додаток Міністерства оборони України "Резерв+" за допомогою QR-коду.
Оцените новость: