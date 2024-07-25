25 июля 2024, 13:45

Закордонні філії ДП "Документ" відновили роботу для чоловіків

Для отримання послуг, зазначеної категорії громадян, необхідно здійснити верифікацію через офіційний додаток Міністерства оборони України "Резерв+" за допомогою QR-коду.

Підтвердження наявності дійсних військово-облікових документів є обов'язковим.


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