Коли в Україні з'явиться 5G - Мінцифри розкрило подробиці

28 августа 2024, 10:45

Запровадження технології 5G в Україні є однією з пріоритетних завдань Міністерства цифрової трансформації, однак його реалізація стикається з низкою викликів, пов'язаних як з законодавчою базою, так і з технічними аспектами.

Хоча більшість мобільних операторів вже готові до впровадження 5G, повноцінний запуск цієї технології залишається питанням майбутнього, особливо в умовах воєнного стану, що триває в країні. Перед тим, як 5G стане реальністю в Україні, необхідно здійснити важливі кроки на законодавчому рівні.