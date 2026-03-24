Іспанія запускає пакет підтримки через енергетичну кризу

24 марта 2026, 8:15

Прем’єр-міністр Педро Санчес оголосив про запровадження надзвичайних економічних заходів на тлі різкого зростання цін на енергоносії та паливо через конфлікт навколо Ірану.

Загальний обсяг програми становить близько 5 млрд євро. За словами Санчеса, частину коштів, запланованих на соціальні витрати, спрямують на

підтримку економіки та ключових секторів.



Уряд планує скасувати податок на виробництво електроенергії та знизити ПДВ на електроенергію до 10%. Також розглядається подальше зменшення податкового навантаження на енергетичний сектор.



Для пального передбачене зниження ПДВ на бензин і дизель, що може дати економію до 30 центів на літрі.



Окремі заходи спрямовані на підтримку населення: розширюються знижки на електроенергію для вразливих груп, а також зберігається заборона на відключення світла та газу для таких домогосподарств.



Санчес зазначив, що уряд не очікує повної підтримки всіх політичних сил, але сподівається на частковий консенсус у парламенті.