В Испании введут единую общенациональную транспортную карту

15 декабря 2025, 13:15

Как сообщил сегодня глава правительства Педро Санчес, новый «единый» будет действовать на территории всей страны в пригородных и междугородних автобусах и поездах средней дальности (кроме высокоскоростных).



Новая карта будет стоить 60 евро в месяц (для молодёжи — 30). Санчес утверждает, что она позволит существенно экономить «среднему и рабочему классу».