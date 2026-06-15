Хакеры взломали системы инфраструктуры водоснабжения в Калифорнии

15 июня 2026, 9:15

Иранская хакерская группировка Handala заявила о взломе системы инфраструктуры водоснабжения в Калифорнии.

Отмечается, что атака стала ответом на якобы совершенные США удары по иранским гражданским объектам и водной инфраструктуре.

Об этом сообщает Iran International.

Группировка утверждает, что сознательно не стала нарушать работу водоснабжения, назвав свои действия «предупреждением» для США. Также Handala пригрозила ответными действиями против критически важной инфраструктуры в случае новых шагов против Ирана.



В подтверждение своих слов хакеры опубликовали скриншоты, на которых якобы показан доступ к интерфейсу управления объектами в нескольких городах Калифорнии, включая Бейкерсфилд, Чико, Салинас и Стоктон. Однако эти материалы не подтверждают факт взлома или наличие у группы возможности нарушить работу систем водоснабжения.