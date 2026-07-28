28 июля 2026, 13:45

LG оголосила про співпрацю з Prime Video

LG Electronics об’єднує зусилля з Prime Video, щоб відзначити прем’єру фільму «Володарі Всесвіту» та перенести магію, міць і хаос Етернії до віталень у всьому світі.



У межах цієї співпраці представлено режим зображення «Оригінал автора»1 — перше в галузі налаштування зображення для стримінгового контенту, доступне виключно на телевізорах LG OLED evo 2026 року, — а також інтерактивну голосову функцію пульта Magic Remote, натхненну культовою фразою з фільму: «Я маю силу!»



У фільмі «Володарі Всесвіту» режисер Тревіс Найт переосмислює легендарну франшизу як масштабну пригодницьку стрічку з живими акторами для нового покоління глядачів. Після 15 років розлуки Меч Сили приводить принца Адама назад до Етернії, де він бачить, що його рідний світ зруйновано під владою Скелетора. Щоб урятувати свою родину та свій світ, Адам об’єднується з найближчими союзниками — Тілою та Дунканом, відомим як Майстер зброї, — і приймає своє справжнє призначення, ставши Хі-Меном, наймогутнішою людиною у Всесвіті.



Тепер завдяки новітній преміальній лінійці OLED-телевізорів LG і співпраці компанії з Prime Video шанувальники можуть насолодитися насиченим візуальним рядом і динамічними подіями фільму у форматі, що дарує по-справжньому кінематографічні враження вдома.



Режим зображення «Оригінал автора», доступний виключно в серіях LG OLED evo W6, G6 і C6 2026 року, — це нове спеціальне налаштування, створене для того, щоб студії могли керувати ключовими параметрами якості зображення. Цей ексклюзивний режим виходить за межі кінематографічних налаштувань FILMMAKER MODE, які переважно вимикають додаткову обробку зображення. Він використовує параметри зображення, задані творцями контенту та студіями, зокрема деталізацію в тінях, баланс кольорів, зменшення шуму й обробку руху, щоб достовірно відтворити кожне зіткнення сяючих мечів, похмуре лігво Скелетора та кожну, сповнену вибухів, битву на просторах Етернії.



Завдяки передовому процесору LG α (Alpha) 11 4K Gen 3 із 12-бітною обробкою зображення та покращеним керуванням динамічним діапазоном, OLED-телевізори LG зберігають усі деталі й градації від вихідного сигналу до зображення на екрані, забезпечуючи абсолютну точність візуального сприйняття та обробляючи мільярди відтінків кольорів за допомогою надточного відображення тонів. Технологія самопідсвічуваних пікселів забезпечує ідеальний чорний і точне відтворення контрасту, підтримка Dolby Vision® — надзвичайно яскраве та насичене зображення, а Dolby Atmos® — захопливий багатовимірний звук, завдяки чому глядачі опиняються в самому центрі подій.



Завдяки першій у своєму роді інтерактивній функції, натхненній культовою фразою, пульт LG Magic Remote дає змогу миттєво відкрити контент, пов’язаний із фільмом «Володарі Всесвіту», просто промовивши: «Я маю силу». Функція голосових команд доступна на смарт-телевізорах LG під керуванням webOS 23 або новішої версії та підтримує кілька мов2, зокрема англійську, французьку, іспанську, італійську та німецьку. У відповідь телевізор знаходить фільм, додаткові матеріали й пов’язаний контент Prime Video та виводить їх безпосередньо на екран, перетворюючи легендарну фразу на ключ до світу пригод.



Ця функція, створена з думкою про родини та відданих шанувальників франшизи, додає елемент гри й посилює ефект занурення, об’єднуючи покоління: від тих, хто виріс на пригодах Хі-Мена у 1980-х роках, до нової хвилі глядачів, які вперше відкривають для себе цю сагу.



Ця співпраця спирається на багаторічні партнерські відносини між LG і Prime Video та їхню спільну мету — завдяки інноваціям створювати преміальні враження від домашніх розваг. Від підтримки передових кінематографічних форматів до впровадження інноваційних інтеграцій для смарт-телевізорів — обидві компанії й надалі вдосконалюють те, як глядачі в усьому світі переглядають блокбастери на стримінгових платформах і насолоджуються ними.



Історія «Володарів Всесвіту» налічує вже не одне десятиліття, а франшиза й далі доводить свою незмінну популярність. Фільм уже доступний на Prime Video й запрошує глядачів знову відкрити для себе всесвіт, сповнений життя, веселощів і справжнього героїчного духу.



Завдяки режиму зображення «Оригінал автора» та інтерактивній функції пульта Magic Remote телевізори LG OLED evo дають шанувальникам змогу ще глибше зануритися в пригоди під час домашнього перегляду.

