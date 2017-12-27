Samsung сообщает о появлении HDR10+ контента на Amazon Prime Video

27 декабря 2017, 9:45

Samsung Electronics и Amazon Prime Video объявили о доступности полной библиотеки Prime Video HDR в формате HDR10+.

Это новый открытый стандарт, который использует динамические метаданные для улучшения контрастности и цветопередачи на многих моделях телевизоров. Подборка Prime Video HDR10+ включает сотни часов контента, в который входят «Гранд Тур», «Удивительная миссис Мейзел», «Жан-Клод Ван Джонсон», «Тик-герой», «Человек в высоком замке» и сотни других лицензированных передач. Prime Video стал первым потоковым сервисом, который открывает пользователям доступ к HDR10+ контенту. HDR10+ доступен для воспроизведения на всех телевизорах Samsung UHD TV 2017 года выпуска — в том числе и на премиальных моделях QLED TV.



«Мы очень рады объявить о запуске HDR10+ контента для пользователей, — говорит Санг Юн Ким (Sang Yoon Kim), вице-президент по развитию бизнеса телевизоров Smart TV в Samsung Electronics America. — Запуск даёт возможность нашим пользователям первыми ощутить преимущества технологии HDR10+ в формате потокового сервиса».



Технология HDR10+ в Prime Video использует динамические метаданные, которые позволяют телевизорам с высоким динамическим диапазоном (HDR) настраивать уровень яркости для каждой сцены или даже отдельного кадра. Благодаря индивидуальному отображению тонов для каждой сцены HDR10+ гарантирует невероятные впечатления от просмотра на телевизорах Samsung нового поколения. Изображение демонстрирует отличную передачу всех деталей, глубокие оттенки черного и точную цветопередачу, которая соответствует замыслу режиссёров. Также, благодаря алгоритму отображения тонов под названием «Bezier», Amazon обеспечивает оптимальное качество изображения на различных моделях телевизоров.



«Мы хотим дарить пользователям Prime Video лучшие впечатления от просмотра, поэтому рады представить наш контент в HDR10+ по всему миру, — говорит Грег Харт (Greg Hart), вице-президент Prime Video. — Технология HDR10+ в сочетании с удостоенным наградами контентом Prime Video открывают новую эру развлечений для пользователей».



Ранее в этом году Samsung, студия 20th Century Fox и Panasonic договорились о партнёрстве в области сертификации контента. Это сотрудничество и факт запуска HDR10+ в сервисе Prime Video с использованием соответствующего логотипа подтверждает развитие технологии HDR10+ и приверженность пользователей к высокому качеству премиального HDR-изображения.





