Представлен смартфон Samsung Galaxy J7 Prime 2

26 марта 2018, 9:15

Южнокорейская Samsung анонсировала свой новый смартфон - Galaxy J7 Prime 2.



Работает новинка под управлением Android 7.0.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный Exynos 7 Series, тактовая частота которого до 1,6 ГГц. Объем оперативной памяти – 3 ГБ, а встроенной пользовательской – 32 ГБ. Кроме того, пользователь может расширить последнюю за счет карт microSD до 256 ГБ.



Диагональ дисплея – 5,5 дюймов, а его разрешение 1080х1920 точек.



Основная камера – 13Мп с максимальной диафрагмой f/1,9, автофокусом и светодиодной вспышкой. Фронтальная камера также получилась 13Мп.



Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, официально отмечены Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.1 и GPS/ГЛОНАСС. Также есть порт micro-USB и сканер отпечатков пальцев.



Вес «трубки» - 170 грамм, а ее габариты 151,7х75,0х8 мм.



Емкость аккумулятора – 3300 мАч.

Точная дата релиза пока не сообщается, а вот ориентировочная стоимость уже известна - $215.