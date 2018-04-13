Анонсирован смартфон Samsung Galaxy J7 Duo

13 апреля 2018, 10:45

Южнокорейская Samsung представила свой новый смартфон среднего уровня - Galaxy J7 Duo.



В основе – 8-ядерный чип с частотой до 1,6 ГГц (точная модель не указывается). Объем оперативной памяти – 4 ГБ.

Диагональ дисплея – 5,5 дюймов, а его разрешение HD.



Основная камера – двойная – модули на 13Мп+5Мп. Ее производитель дополнил светодиодной вспышкой. Фронтальная камера получилась 8Мп и у нее также есть вспышка.



Объем встроенной пользовательской памяти – 32 ГБ. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 256 ГБ включительно.



Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, отмечены Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth v5, приёмник GPS/ГЛОНАСС.



Сканер отпечатков пальцев «на борту» также есть.

Емкость аккумулятора – 3000 мАч.Работает новинка под управлением Android 8.0.Продажи должны начаться еще в этом месяце. Ориентировочная стоимость пока не приводится.