Новая информация о смартфоне Samsung Galaxy J7 Max

16 мая 2017, 12:15

Специализированный ресурс PhoneHorn поделился некоторыми подробностями касательно смартфона Samsung Galaxy J7 Max, который на данный момент пока еще не представлен официально.

Итак, грядущая новинка – это фаблет, позиционирующийся в среднем сегменте. Аппарат укомплектован 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, 13Мп основной и такой же фронтальной камерами со вспышками, а в качестве программной платформы «на борту» 8-ядерный MediaTek MT6757V. Объем ОЗУ – 4 ГБ, а ПЗУ – 32 ГБ.



Пользователь получит новинку с Android 7.0 «из коробки».

Отдельно отмечена поддержка Samsung Pay Mini и Smart Glow 2.0.

Анонс новинки запланирован на вторую неделю июня. Ориентировочная стоимость - $250-300.