Подробности о смартфоне Samsung Galaxy J7 (2017) для Китая

18 июля 2017, 9:45

В Сети появились некоторые подробности касательно китайской версии смартфона Samsung Galaxy J7 (2017).

Так, модификация аппарата для Поднебесной получит двойную основную камеру с вертикальным расположением и светодиодной вспышкой.

Прочие спецификации пока не называются. Тем не менее, ряд экспертов полагает, что они окажутся аналогичными тем, которые реализованы в других версиях J7 (2017).Стоит, пожалуй, напомнить, что оригинальный J7 (2017) обладает 5,5-дюймовым дисплеем, основе которого AMOLED-матрица. Разрешение – 1080х1920 точек. Кроме того, «на борту» две 13Мп камеры (фронтальная и основная) + 8-ядерный процессор на 1,6 ГГц и 16 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора – 3600 мАч.