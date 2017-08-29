Новые подробности о планшете Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2017)

29 августа 2017, 12:15

В Сети «всплыла» очередная «порция» подробностей касательно не представленного на данный момент планшета Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2017).

На этот раз источником выступил сайт поддержки Samsung, а точнее его раздел загрузок.Так, имеющаяся там документация, в частности подтвердила, что грядущая новинка получит поддержку цифрового помощника Bixby.Помимо этого, по слухам, аппарат будет укомплектован 8-дюйовым дисплеем с разрешением HD, 8Мп основной и 5Мп фронтальной камерами, а в основе окажется 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 425 на 1,4 ГГц. Объем ОЗУ – 2 ГБ, а ПЗУ – 16 ГБ. Работать новинка будет под управлением Android 7.0.Анонс намечен на начало сентября в Берлине, в рамках выставки IFA2017.