Samsung готовит релиз Android 7.0 для планшета Galaxy Tab A 9.7

31 июля 2017, 9:45

Как известно, на данный момент планшет Samsung Galaxy Tab A 9.7, который вышел еще в 2015 году, работает под управлением Android Lollipop.

Тем не менее, согласно сертификации WiFi Alliance, уже в самом ближайшем будущем этот аппарат южнокорейского производителя получит Android 7.0.Технических подробностей относительно данного новшества пока нет. Однако если верить слухам, помимо классических особенностей самой ОС, здесь появится игровой Game Launcher, повысится производительность, «освежится» интерфейс и пр.