Технические характеристики планшета Samsung Galaxy Tab S6

31 июля 2019, 11:15

Несколько профильных СМИ опубликовали достаточно большую порцию подробностей касательно планшета Galaxy Tab S6.



На данный момент эта новинка пока что не была представлена производителем официально.

Так, судя по всему, Tab S6 получит качественный 10,5-дюймовый дисплей с разрешением 1600х2560 точек. В основе окажется AMOLED-матрица.В качестве аппаратной платформы «под капотом» предусмотрен чип Qualcomm Snapdragon 855. Объем оперативной памяти - 6ГБ либо 8 ГБ – в зависимости от версии. Разным соответственно будет, и объем встроенной памяти – 128 ГБ либо 256 ГБ. Слот для карт расширения «на борту» предусмотрен также будет.Вес планшета – 420 граммов, а его габариты 244,5х159,5х5,7 мм.Основная камера окажется двойной – модули 13Мп и 5Мп. Фронтальная - 8Мп.Емкость аккумулятора – 7040 мАч.В стандартном комплекте поставки будет предусмотрен также стилус S-Pen. Сканер отпечатков пальцев производитель встроит в дисплей.Анонс Galaxy Tab S6 может состояться уже 10 августа.