Доступный планшет Samsung Galaxy Tab A8 (2021) получит чип Unisoc T618

13 декабря 2021, 12:15

По сообщениям сетевых источников, южнокорейская компания Samsung готовится к запуску планшета Galaxy Tab A8 (2021), который пополнит линейку устройств средней ценовой категории.

Незадолго до официального запуска устройства в Интернете появилась информация касательно его характеристик. По данным источника, планшет может поступить в свободную продажу в начале следующего года.



Согласно имеющимся данным, новинка оснащена 10,5-дюймовым LCD-дисплеем с соотношением сторон 16:10 и разрешением 1920 × 1200 пикселей. В верхней части фронтальной поверхности корпуса размещена 5-мегапиксельная камера. На тыльной стороне устройства расположена ещё одна камера, выполненная на основе 8-мегапиксельного сенсора.



Аппаратной основой Galaxy Tab A8 (2021) станет чип Unisoc T618, который изготавливается по 12-нанометровому техпроцессу и имеет восемь вычислительных ядер (2 ядра Cortex-A75 с частотой до 2,0 ГГц и 6 ядер Cortex-A55 с частотой до 1,8 ГГц). Конфигурацию дополнят 3 Гбайт оперативной памяти и встроенный накопитель на 32, 64 или 128 Гбайт. При необходимости пространство можно расширить за счёт использования карты памяти формата microSD. Автономную работу обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 7040 мА·ч.



Сообщается, что аудиоподсистема планшета реализована на базе четырёх динамиков. Что касается программной платформы, то Galaxy Tab A8 (2021) будет функционировать под управлением Android 11 с фирменным интерфейсом One UI 3. Согласно имеющимся данным, Samsung планирует выпустить на рынок Wi-Fi- и LTE-версии планшета. По данным источника, стоимость Galaxy Tab A8 (2021) будет начинаться от $260. Ожидается, что первые поставки новых планшетов Samsung начнутся в январе следующего года.

(С) 3dnews