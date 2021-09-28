Планшет Samsung Galaxy Tab A8 2021 получит 10,5" экран и процессор Unisoc

28 сентября 2021, 11:15

Южнокорейский гигант Samsung готовит к выпуску планшет среднего уровня Galaxy Tab A8 2021. Информация о характеристиках этого гаджета оказалась в распоряжении интернет-источников.



Сообщается, что основой новинки послужит процессор Unisoc T618. Чип объединяет восемь вычислительных ядер: два ядра Arm Cortex-A75 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и шесть ядер Arm Cortex-A55 с такой же частотой. За обработку графики отвечает ускоритель Mali G52 MP2 GPU.

Устройство получит 10,5-дюймовый дисплей WUXGA с разрешением 1920 × 1200 точек и частотой обновления 60 Гц. Во фронтальной части расположится 5-мегапиксельная камера, в тыльной — 8-мегапиксельная.



Покупатели смогут выбирать между версиями с 3 и 4 Гбайт оперативной памяти. Вместимость флеш-накопителя в первом случае составит 32 Гбайт, во втором — 64 и 128 Гбайт.



Говорится о наличии аудиосистемы Dolby Atmos с четырьмя динамиками, гнезда для наушников на 3,5 мм и симметричного порта USB Type-C. Габариты — 246,7 × 161,8 × 6,9 мм (8,7 мм в области тыльной камеры).

Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 7040 мА·ч. Отдельные модификации будут иметь поддержку сотовой связи LTE. В продажу поступят варианты в серебристом, золотистом и сером цветовых исполнениях.

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