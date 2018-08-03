Galaxy Tab A (2018) – 10,5-дюймовый планшет для всей семьи

3 августа 2018, 12:45

Южнокорейская Samsung объявила об анонсе своего нового планшета – Galaxy Tab A 10,5”.

Новинка позиционируется как некий центр управления системами «умного» дома и развлечений для всей семьи.Одна из особенностей новинки – режим Kids Mode («Дети»). С его помощью родители могут управлять временем использования планшета детьми, а также доступным на нем контентом.Диагональ дисплея – 10,5 дюйма, матрица TFT, а разрешение WUXGA. В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный чип Qualcomm Snapdragon 450 + 3/32 ГБ оперативной и встроенной памяти, а также аккумулятор на 7300 мАч.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов отмечается LTE, Bluetooth 5.0, GPS+ ГЛОНАСС и Wi-Fi (802.11 ac).В продаже новинка появится в нескольких цветовых решениях корпуса – черном, синем, а также сером. Стоимость Wi-Fi – версии аппарата – 329 евро, а модификации с LTE – 389 евро. Начало продаж – 24 августа.